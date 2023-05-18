Дачники из ДНТ «Березка-3» в Тюменской области несколько лет борются с незаконной свалкой у домов

Власти обещают решить проблемы со свалками к 2025 году. Фото: Татьяна Коркина

Владельцы дач и жилых домов в ДНТ «Березка-3» в Тюменской области с 2020 года борются с незаконным ввозом мусора на территорию сообщества. Мусор превращается в горы, обсыпает дороги. Садоводы жалуются на председателя, а тот обвиняет их самих, пишет «Мегатюмень».

– Канавы засыпаны мусором, кругом сухостой, а в случае пожара МЧС не сможет тут проехать. Может загореться всё общество! У нас большинство улиц обсыпаны строительными отходами. Детям негде гулять, потому что кругом свалка. Мы садим огород, а грунтовыми водами все вредные вещества распространяются по участкам, а потом мы этим питаемся. Председатель отмахивается, говоря, что всё под контролем, – высказалась местная жительница Земфира Гайсина.

На глазах у журналистов к месту свалки подъехало несколько КамАЗов, которые выгрузили горы строительного мусора. Как соощил эколог Альберт Фахрутдинов, ученые и эксперты долго бились, чтобы строителям запретили загрязнять почву таким образом.

– Весь этот мусор, когда его закопают, при разложении будет выделять ядовитый фильтрат, который сначала попадет в почву, потом в грунтовые воды, канавы, а затем в колодцы, озёра и реки. Примерно 80 процентов заболеваний зависит от качества воды, и подобные свалки вредят всем окружающим, а также будущим поколениям, – уточнил Альберт Фахрутдинов.

Несанкционированные свалки в регионе встречаются часто. Власти обещают решить проблемы со свалками в Тюменской области к 2025 году.