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НовостиОбщество18 мая 2023 5:09

В 2023 году из тюменских школ выпустятся 20 тысяч девятиклассников и 11 тысяч одиннадцатиклассников

«Последние звонки» в школах региона пройдут до 23 мая
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В 2023 году из тюменских школ выпустятся почти 20 тысяч девятиклассников и 11 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом рассказали в пресс-службе информационного центра правительства Тюменской области. «Последние звонки» в школах региона пройдут до 23 мая.

– Даты праздника образовательные организации определяют самостоятельно. В этом году в Тюменской области выпустятся 20 000 девятиклассников и почти 11 000 одиннадцатиклассников, – сообщили в региональном правительстве.

Напомним, «КП»-Тюмень» рассказывала, в каком формате тюменские школы хотят провести «Последний звонок» и в какие даты.