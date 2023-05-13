Как подростку устроиться на работу

Тюменцам рассказали, куда школьники и студенты техникумов могут устроиться на подработку. Фото: Татьяна Коркина

В период каникул, особенно летних, школьники могут устроиться на подработку в качестве курьера, официанта или промоутером. Выбор ограничен только наличием вакансий в городе и условиями труда – по закону. Дети не могут работать на вредных предприятиях.

Работодатели должны помнить, что школьники с 16 лет могут сами заключать договор, а с 14 лет – только с согласия родителей или опекунов. С несовершеннолетними сотрудниками нельзя заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, пишет «Тюменская область сегодня».

Добавим, несовершеннолетних нельзя отправлять в командировку и нагружать сверхурочной работой, а также в выходные или праздники. Сроки работы – не больше 35 часов в неделю.