«Штаб-квартира серебряного добровольчества» вошла в число победителей Всероссийского конкурса Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Победителями стали проекты для старшего поколения из 11 регионов страны, в том числе из Тюменской области.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

«Штаб-квартира серебряного добровольчества» - это готовая модель волонтерского центра, который имеет филиалы в 25 муниципальных образованиях Тюменской области и объединяет более 8000 серебряных волонтеров. Структура проекта включает в себя как традиционные направления (социальное, профилактическое, событийное и т. д.), так и оригинальные волонтерские проекты: «Бабушки особого назначения», «ГидыTMN55+», «Бабушкин воркаут», «Герань MEDIA», добровольческое ателье «АРТизба».

Каждое из этих направлений хорошо знакомо жителям региона. Активных пожилых людей горожане могут встретить на городских улицах. Вот они занимаются спортом, вот ведут экскурсию или помогают сотрудникам МЧС в профилактике пожаров. Так, недавно активисты 55+ проекта «Бабушки особого назначения» совместно с сотрудниками МЧС России приняли участие в профилактическом рейде на территории СНТ «Автомобилист».

Участники проекта всегда стоят на страже безопасности. В любую погоду они готовы выходить на улицы, чтобы предупредить горожан об опасности. А в весенний период особенно необходима профилактика пожарной безопасности. Поэтому, вооружившись листовками и невероятной харизмой, серебряные добровольцы отправились в рейд.

- В профилактических рейдах с МЧС на нас всегда обращают внимание, относятся доверительно. Мы ближе к народу, и с нами проще поддержать беседу. Подобные мероприятия, конечно, нужны. Нам самим помогают быть начеку и не расслабляться. Ведь огонь распространяется очень быстро. Люди должны быть осторожными, можно нанести непоправимый ущерб не только себе, но и другим, а также нашей природе, - отметила Вера Стрельникова, волонтер проекта «Бабушки особого назначения».

Напоминаем, что с 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С этого времени запрещено посещать леса, использовать мангалы открытого типа. Нельзя разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, тары с сухой растительностью и отходы. Не разрешается бросать окурки и непотушенные спички.

ПРАЗДНИК СПОРТА И КРАСОТЫ

В начале апреля тюменки в возраста 55+ отметили День спорта. Участницы проекта «Бабушкин воркаут» уверены, что физическая активность способна менять мир, это мощный инструмент для всех, кто заботится о своем благополучии, здоровье и укреплении духа. Праздник они решили отметить эстафетой на свежем воздухе под заводную музыку и потрясающее весеннее настроение, в этом им помогла волонтер проекта «Бабушкин воркаут» Татьяна Мирошниченко.

После зажигательной разминки, расположившись на базе партнера, спортсменки приняли участие в веселой эстафете. Под шумные аплодисменты каждая из участниц с огромным удовольствием проходила все этапы состязания. Прыжки с обручем? Не проблема! А тяжелый мяч не такой уж и тяжелый. При этом Татьяна Агафоновна следила за своими «девчонками» и за техникой выполняемых упражнений.

- Занятия спортом позволяют отдыхать душевно. Во время тренировки отстраняешься от повседневной рутины и проблемы уходят на второй план. А после выполненных упражнений можно с ясной головой уже решать все проблемы. На занятия к Татьяне Агафоновне я хожу два раза в неделю. Заметно улучшилось общее физическое состояние. Всегда после тренировок потрясающее настроение! Хочется продолжать заниматься снова и снова, - рассказала участница проекта «Бабушкин воркаут» 75-летняя Лидия Ковалевская.

Но не только физическая активность позволяет поддерживать красоту тюменок серебряного возраста. Для них работает еще «Школа имиджа и стиля «Элегантный возраст». Недавно у ее учениц был выпускной. Завершение курса красоты для тех, кто уже освоил все навыки и уроки преображения, - это самый главный праздник проекта. В этом сезоне у «Школы» рекордное количество выпускниц - 50 женщин, которые готовы приносить радость красоты.

Сейчас «Штаб-квартира» трансформировалась в площадку по обмену опытом. Руководители волонтерских команд презентуют лучшие практики работы, дают практические рекомендации, делятся друг с другом инструментами и планами.

- Такие демовстречи проводятся в кругу единомышленников. Мы формируем единое мнение по развитию направлений деятельности, пополняем копилку профессиональных компетенций и генерируем новые идеи, - комментируют организаторы.

Отметим, что проект «Волонтерский check-up» стал победителем спецконкурса грантов губернатора Тюменской области в прошлом году.

КСТАТИ

Опыт работы с пожилыми волонтерами Тюменской области получил высокую оценку депутата Государственной думы Екатерины Стенякиной. Во время своего визита в регион она выразила благодарность добровольцам акции «Тепло для героя», сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

- Люди вяжут, переживают, собирают посылки. Мне бы очень хотелось понять, какие методики используют в Тюменской области, чтобы движение серебряного добровольчества в стране развивалось лучше, - сказала Екатерина Стенякина.