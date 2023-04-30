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НовостиЭкономика30 апреля 2023 5:19

Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области

Эффективность мер поддержки предприятия оценил губернатор Александр Моор
Светлана БОРИСОВА
Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области

Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области

Фото: Татьяна Коркина

Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области. Также увеличен и фонд целевых займов регионального инвестагентства, сумма составила более 700 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

- В Тюменской области принимаются необходимые меры для решения как срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и стратегических задач. Обеспечение экономической и социальной стабильности остается приоритетом для регионального правительства, - подчеркнул глава региона.

По оценке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, реальный сектор экономики регионов УФО функционирует стабильно. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 10%. Благодаря мерам господдержки предприятия успешно развиваются и достигают новых высот. Так, компании «Стальмост» помощь государства помогла оптимизировать производственные процессы и повысить качество продукции.

Эффективность мер поддержки предприятия оценил губернатор Александр Моор. Он рассказал, что благодаря субсидии на возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования компания закупила комплекс плазменной резки и сверловки.

- Побывал на заводе, лично убедился, что меры господдержки эффективны. Предприятие платит налоги, обеспечивает работой более 1200 земляков. Растут объемы производства. «Стальмост» выполняет заказы для инфраструктурных проектов по всей стране, в том числе для Югры и Ямала, - сообщил Александр Моор.