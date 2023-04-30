Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Более 185 млн рублей составила докапитализация фонда развития промышленности Тюменской области. Также увеличен и фонд целевых займов регионального инвестагентства, сумма составила более 700 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

- В Тюменской области принимаются необходимые меры для решения как срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и стратегических задач. Обеспечение экономической и социальной стабильности остается приоритетом для регионального правительства, - подчеркнул глава региона.

По оценке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, реальный сектор экономики регионов УФО функционирует стабильно. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 10%. Благодаря мерам господдержки предприятия успешно развиваются и достигают новых высот. Так, компании «Стальмост» помощь государства помогла оптимизировать производственные процессы и повысить качество продукции.

Эффективность мер поддержки предприятия оценил губернатор Александр Моор. Он рассказал, что благодаря субсидии на возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования компания закупила комплекс плазменной резки и сверловки.

- Побывал на заводе, лично убедился, что меры господдержки эффективны. Предприятие платит налоги, обеспечивает работой более 1200 земляков. Растут объемы производства. «Стальмост» выполняет заказы для инфраструктурных проектов по всей стране, в том числе для Югры и Ямала, - сообщил Александр Моор.