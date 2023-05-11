В Тюмени уволили сотрудника МЧС, который заплевал пиццей лифт многоэтажки на улице Раушана Абдуллина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в форме сотрудника МЧС был замечен в неподобающем поведении. В лифте многоквартирного дома на улице Раушана Абдуллина хулиган плевался кусками пиццы, а позже раскидывал коробки от фастфуда. В пресс-службе МЧС России Тюменской области прокомментировали инцидент.

– Данный случай незамедлительно был взят на контроль. Главным управлением МЧС России по Тюменской области была установлена личность сотрудника, проведена соответствующая проверка и принято решение о его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащим честь сотрудника федеральной противопожарной службы, – рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день бывший сотрудник МЧС раскаялся в содеянном, он привел лифт в надлежащий вид и принес извинения за свой поступок.