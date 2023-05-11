«Транснефть-Сибирь» за три майских дня ликвидировала четыре природных пожара

Фото: «Транснефть – Сибирь».

«Транснефть-Сибирь» за три майских дня (с 6 по 9 число) ликвидировала четыре природных пожара на территориях рядом со своими объектами. Для этих целей привлекали более 20 работников и 7 единиц техники предприятия. Непосредственная угроза производственной деятельности предприятия отсутствовала.

Отметим, что сейчас в ряде сибирских регионов фиксируется значительный рост числа ландшафтных пожаров. Они возникают из-за пала травы и массового выезда населения в выходные на пикники в лесные зоны. К сожалению, не всегда удается оперативно справиться с возгораниями. В конце апреля несколько суток бригады компании работали на ликвидации крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области.

Предприятие продолжает круглосуточно осуществлять противопожарный мониторинг производственных объектов. В обществе обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облёты.

До наступления пожароопасного сезона был проведен комплекс мероприятий по подготовке к нему. Например, на каждом объекте нефтепроводной компании работники расчистили охранные зоны от растительности, проверили источники противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения, а также обустроили минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов.

Компания откликается на обращения местных администраций, оказывает помощь муниципалитетам в предупреждении и тушении пожаров, выделяет тяжелую и дорожно-транспортную технику для проведения работ по опашке населенных пунктов. Увы, ситуация с природными пожарами не является уникальной, компания ежегодно принимает участие в их ликвидации. В 2022 году в адрес предприятия от Главного управления МЧС России поступила благодарность сотрудникам Тобольского УМН, принимавшим участие в тушении ландшафтного пожара, произошедшего на территории урочища Новая Пушта Кондинского района.