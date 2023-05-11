В рамках экоакции в Тюмени высадят десятки саженцев сирени, дерена и спиреи

Кустарники появятся на Харьковской в районе ул. Холодильная и Мельникайте. Фото: Татьяна Коркина

В пятницу, 12 мая, в Тюмени пройдет экоакция «Зеленый город», в рамках которой редакция издания «Комсомольская правда» вместе с представителями управы Ленинского административного округа и партнерами высадят десятки кустарников. Сирень, дерен и спирея украсят участок на Харьковской – в районе Холодильной и Мельникайте.

Акция по высадке кустарников и деревьев стала традиционной для «Комсомолки». Мероприятие проводилось журналистами в областной столице с 2018 по 2020 годы в микрорайоне Антипино, сквере Гимназистов и на площади Памяти. В 2023-м оно станет четвертым по счету.

– Грамотное озеленение играет важную роль в организации городского пространства. Кустарники, деревья, цветы и даже газоны способны в несколько раз снизить негативные факторы, влияющие на здоровье человека, очищая воздух, задерживая пыль и гарь. В этот раз мы планируем высадить около 70 кустарников сирени, дерена и спиреи. Это неприхотливые, быстрорастущие и наиболее подходящие для условий мегаполиса растения, – отметили организаторы.

Саженцы кустарников приедут из студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень».

В посадке примут участие партнеры экоакции: единая теплоснабжающая организация «УСТЭК»; мировой лидер в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки завод «ЭСАБ»; компания по производству очистных сооружений «ТОПОЛ-ЭКО».