В Тюменской области вдвое подорожали противопожарные ранцы из-за лесных возгораний

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Стоимость противопожарных ранцев в Тюменской области выросла в два раза за последний месяц из-за лесных возгораний. Об этом сообщили волонтеры, которые почти неделю борются со стихией. Так, в конце апреля 2023 года стоимость ранца составляла почти 4 тысячи рублей, а сейчас его можно купить только за 9 тысяч рублей.

– Противопожарные ранцы для тушения за эти пару дней взлетели в цене от 4 до 9 тысяч рублей. Одно радует, что в нашей сельской администрации их выдают. А за свой счет покупать очень накладно, – рассказал местный житель Денис Муллашей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в магазине популярной торговой сети противопожарный ранец можно приобрести от 2,5 до 5,5 тысячи рублей, в зависимости от объема, пишет «АиФ-Тюмень».