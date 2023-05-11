Житель Самары орудовал на тюменских парковках, похищая катализаторы элитных иномарок

Фото: пресс-служба МВД России.

В Тюмени сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Самары за кражу автомобильных катализаторов с иномарок. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По данным МВД России, подозреваемый причинил ущерб автомобилистам на сумму более 1 миллиона рублей. Установлена его причастность к девяти преступным эпизодам.

На допросе мужчина рассказал, что приехал в Тюмень на заработки, заранее изучив в интернете способы удаления каталитических нейтрализаторов.

– Устройства в выхлопных системах злоумышленник вырезал труборезом у определенных марок автомобилей, – говорится в материалах уголовного дела.

Процедура кражи автомобильных катализаторов у вора занимала от 10 до 30 минут. После хищения житель Самары сдавал запчасти машин в специальные пункты приема. Подозреваемый орудовал на разных парковках и часто менял арендованные квартиры. Следователи завели на него уголовное дела, злоумышленника поместили в СИЗО.