В Тюменской области на «Ночь музеев» 20 мая 2023 года запланировали 170 мероприятий

Жители и гости города смогут безвозмездно посетить лекции, выставки и экскурсии. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в честь «Ночи музеев» для жителей региона пройдут 170 мероприятий. В текущем году она начнется 20 мая 2023 года, рассказала глава регионального департамента культуры Елена Майер. Примечательно, что 129 мероприятий станут бесплатными.

– В Год педагога и наставника мероприятия «Ночи музеев» будут объединены девизом «История и истории». В акции принимают участие почти 20 музеев Тюмени, Тобольска, Ялуторовска. В программе 170 событий, 129 из них будут бесплатными, – уточнила Елена Майер.

Жители и гости города смогут безвозмездно посетить лекции, выставки и экскурсии. Также мастер-классы пройдут в музеях Тобольска и Ялуторовска, пишет «Мегатюмень».