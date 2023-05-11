Продажи в новостройках в апреле выросли в два раза

Фото: Артем Сонсин.

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» отмечают, что продажи компании в марте – апреле 2023 года выросли вдвое по сравнению с февральскими показателями. Так, в Москве, где застройщик реализует проект бизнес-класса WOW, по итогам марта было совершено более чем в два раза больше сделок, чем в феврале. Аналогичная динамика была зафиксирована в Тюмени, домашнем регионе девелопера: там было реализовано вдвое больше квартир, чем в предыдущем месяце.

В Санкт-Петербурге, где возводится ЖК «Дом на Васильевском», количество покупок выросло в 1,5 раза. Точно так же показатель увеличился в Екатеринбурге, где застройщик запустил свой первый проект «Сибирский сад».

– В марте рынок традиционно оживает, начинается сезон, тем не менее такая динамика – безусловно, положительный показатель. Она обусловлена в том числе закрытием годовых отчетностей и выплатой бонусов, а также стабилизацией информационного фона и снижением общего уровня тревожности. Рост активности наших клиентов дает основания полагать, что спрос на новое жилье и на улучшение условий проживания еще далек от полного удовлетворения, – отметил Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Напомним, что федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми, охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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