Омская команда «Иртыш» вырвала победу у тюменской «Дерби» на турнире «Кубок Победы»

Победитель турнира - омская команда СШОР «Иртыш». Фото Ивана Горбунова.

По-мужски феерический футбол показали юные спортсмены на заключительном этапе II Межрегионального детского футбольного турнира «Кубок Победы», который проходил с 5 по 8 мая. Спортивное мероприятие было приурочено к 78-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Юные футболисты продемонстрировали мастерство владения мячом, отыграв 30 матчей «в круг».

Победителем стала омская команда футболистов СШОР «Иртыш», которые вырвали победу у тюменской команды «Дерби» со счетом 3:2. Бронзу турнира завоевали земляки победителей – команда «Star Juniors». Но проигравших здесь нет: ведь каждая команда получила многочисленные подарки от партнеров турнира и личные награды.

Генеральный партнер турнира «Вкусно – и точка» наградил чемпионов «Кубка Победы» памятные подарками. Фото Евгения Лисиенко.

Далее места распределились так: ДЮСШ-3 (Курган), «Иртыш» (Омск), ДЮСШ «Метар» (Челябинск), «Спартак» (Тюмень), «Дерби»-2 (Тюмень), «Чемпион» (Тюмень), СШ «Тура» (Тюмень).

- Благодарен всем, кто приехал на наш турнир. В первую очередь, родителям. Они покорили наши сердца, а дети были вдохновлены их поддержкой. Благодарен тренерам, которые проявляли чудеса педагогической мысли во время соревнований. Спасибо всем, ждем вас в следующем году на наш турнир, - добавил директор футбольного центра «Дерби» Владимир Варваров.

Как отметил начальник отдела по спорту департамента спорта и молодежной политики администрации Тюмени Александр Санников, приятно видеть, что в Тюмени есть замечательная площадка для проведения соревнований по футболу.

Александр Санников (справа) и Алексей Косенчук (слева) с лучшими игроками команд «ДЮСШ-3», «Дерби» и «Srar Juniors». Фото Евгения Лисиенко.

- Уверен, что сегодня вы, ребята, показали все, на что вы способны! Желаю не бросать заниматься футболом. Это тот вид спорта, который воспитывает в вас мужество и командный дух. Пускай футбол живет в Тюмени и Тюменской области! От лица администрации выражаю большую благодарность организаторам - футбольному центру «Дерби» и городскому порталу «Мегатюмень», - отметил Александр Санников.

По словам главного редактора «Комсомольской правды – Тюмень» Алексея Косенчука, ребята показали высококлассный профессиональный футбол. Он пожелал им всегда оставаться в строю, не терять физической формы и постоянно иметь волю к победе.

Награды ждут своих победителей. Фото Евгения Лисиенко

Директор предприятия быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» (ул. Пермякова 85/1) Ирина Проскурина отметила классный футбол, который подарили маленькие спортсмены всем любителям этого вида спорта.

- Вы замечательные, энергичные! Вы – как маленькие торпеды, несущиеся к победе! Поддержка футбольного турнира «Кубок Победы» – это вклад в развитие Тюмени. Спорт раскрывает таланты, учить дружить и работать в команде, - отметила Ирина Проскурина. Как и любому взрослому, нам важно, чтобы дети смотрели в будущее и знали, что мечты сбываются. Мы уверены, что приезд знаменитого футболиста Дмитрия Аленичева стал настоящим подарком для всех любителям футбола. Уверена, что все четыре дня станут для вас прекрасным воспоминанием!

Ирина Проскурина (слева) наградила серебряных чемпионов - команду «Дерби». Фото Евгения Лисиенко.

Специальный приз от «Вкусно – и точка»: статуэтку «Лучший бомбардир» и мяч, Ирина Проскурина вручила Дмитрию Калинину из омской команды «Star Juniors».

Еще один спецприз от партнера турнира достался вратарю ФК «Дерби» Семену Леонюку.

- Мы присутствовали на всех матчах и для себя решили определить «самого летающего» спортсмена на турнире. Им оказался Семен. Он в полете отбил мяч и это было очень красиво, - подчеркнул управляющий аэродинамического комплекса FlyFamily Валентин Бобров.

Лучшим игроком «Кубка Победы» признан тюменец Павел Билецкий из ФК «Дерби», а звание «Лучший вратарь» у курганца Артема Чиканова из ДЮСШ-3.

Болельщики поддерживали команды на протяжении четырех игровых дней. Фото Ивана Горбунова.

- Мы из Тюмени, но на этом турнире являемся болельщиками омской команды «Иртыш», там играет племянник Мирон. Он защитник, 47-ой номер, - поделились Евгений и Надежда. - У нас семья футболистов. Турнир отличный. И таких спортивных мероприятий нужно проводить больше, потому что так можно находить звезд-мальчишек, которые в будущем смогут защищать честь нашей страны. И еще это привитие здорового образа жизни.

- С организационной точки зрения нам все понравилось. Здесь отличное поле, четкая организация, идут прямые трансляции всех матчей. Соперники хорошие, интересно смотреть, получаем удовольствие от игры. Еще и с мировой звездой футбола Дмитрием Аленичевым познакомились лично. Эти эмоции запомнятся на всю жизнь, - добавила Ольга из Омска.

Мы еще раз поздравляем победителей турнира «Кубок Победы» и желаем всем участникам и финалистам забивать голы соперникам!

Дмитрий Аленичев провел автограф-сессию во «Вкусно – и точка». Фото Ивана Горбунова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени прошла автограф-сессия с именитым футболистом Дмитрием Аленичевым.

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