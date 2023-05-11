В тюменском селе Боровинка 25-летний мужчина забил соседку руками до смерти, а труп спрятал в огород

Тело обнаружили местные жители 9 мая 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 25-летний мужчина подозревается в убийстве пенсионерки в частном доме по улице Кольцевой в селе Боровинка Заводоуковского района. По версии следствия, в ходе алкогольной вечеринки между подсудимым и погибшей вспыхнул конфликт, во время которого злоумышленник ударил женщину несколько раз руками по голове.

— На утро следующего дня он обнаружил женщину без признаков жизни. Для сокрытия следов преступления фигурант уголовного дела замотал тело в покрывало и вытащил его в огород, которое 9 мая 2023 года было обнаружено местными жителями, — указано в материалах дела.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

В течение нескольких часов оперативники установили личность подозреваемого. Позже сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз.