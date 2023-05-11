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НовостиОбщество11 мая 2023 5:48

За 2023 год в Тюменской области власти планируют отремонтировать 59 объектов культурного наследия

Ситуацию прокомментировал член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов
Серафима Краснова
Ситуацию прокомментировал член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов.

Ситуацию прокомментировал член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов.

Фото: Татьяна Коркина

Член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов прокомментировал реставрацию объектов культурного наследия в Тобольске. За 2023 год власти планируют отремонтировать порядка 59 объектов культурного наследия.

По мнению эксперта, Тобольск играет важную историческую роль, олицетворяя духовную столицу ближней Сибири, поэтому важно сохранить этот благодатный образ города для будущих поколений.

– Отреставрированные объекты и памятники архитектуры, такие как Тобольский кремль и Абалакский монастырь, продемонстрировали великолепный результат по восстановлению и преобразованию исторических зданий, – уточняет Евгений Кириллов.

Так, в 2024 году планируется завершить реставрационные работы часовни в Александровском саду в Тобольске. Деньги были выделены из областного бюджета.