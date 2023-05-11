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НовостиПроисшествия11 мая 2023 5:09

Пропавшую в Тюменской области 27-летнюю девушку Валентину Толстову нашли мертвой

Девушка ушла из дома ночью 28 апреля 2023 года, и больше ее никто не видел
Серафима Краснова
Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области спустя две недели нашли мертвой Валентину Толстову. 27-летняя жительница Ишима пропала без вести 27 апреля 2023 года. Об этом рассказали в группе «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, девушка ушла из дома ночью 28 апреля 2023 года, и больше ее никто не видел. Вечером 1 мая от родственников пропавшей поступила заявка на горячую линию поисково-спасательного отряда. Волонтеры создали ориентировку. Добровольцы опросили знакомых, соседей и близких женщины. Также была осмотрена прибрежная зона реки Ишим и парк Народный.

Накануне, 10 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда сообщили, что девушка найдена, она погибла.