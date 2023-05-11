В Тюмени образовалась четырехкилометровая пробка из-за ремонта дороги на Объездной

Специалисты ремонтируют дорожный участок от Интернациональной до Авторемонтной. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени накануне, 10 мая, на Объездной стартовали ремонтные работ. Сегодня на магистрали образовалась четырехкилометровая пробка. Об этом говорят данные карт с сервисов по отслеживанию дорожных заторов. Автомобилистов в Тюмени просят с понимаем относиться к пробкам на этом участке дороги.

Напомним, специалисты ремонтируют дорожный участок от улицы Интернациональной до Авторемонтной. Движение транспорта здесь обустроили по двум полосам, ширина которых достигает порядка восьми метров.

Дорожники проводят работы ночью для удобства автолюбителей и минимизации заторов на магистралях. Ремонт на Объездной завершится до 26 мая 2023 года.