В Тюмени 11 мая 2023 года отключат три светофора от Авторемонтной до Ленинградской на весь день

На дорожных объектах пройдут плановые работы на электросетях. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в четверг, 11 мая 2023 года, с 8 утра до 17 часов вечера погаснут несколько светофоров. Дорожные объекты перестанут работать на следующих перекрестках: Авторемонтная – Механизаторов, Молодежная – Депутатская и Зои Космодемьянской – Ленинградская.

Последний светофор будет стоять выключенным до 21:00, говорится на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс».

По данным ведомства, на дорожных объектах пройдут плановые работы на электросетях. Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на знаки и следовать указателям при движении по дорогам.