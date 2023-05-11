Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 4:16

В Тюмени 11 мая 2023 года отключат три светофора от Авторемонтной до Ленинградской на весь день

На дорожных объектах пройдут плановые работы на электросетях
Серафима Краснова
На дорожных объектах пройдут плановые работы на электросетях.

На дорожных объектах пройдут плановые работы на электросетях.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в четверг, 11 мая 2023 года, с 8 утра до 17 часов вечера погаснут несколько светофоров. Дорожные объекты перестанут работать на следующих перекрестках: Авторемонтная – Механизаторов, Молодежная – Депутатская и Зои Космодемьянской – Ленинградская.

Последний светофор будет стоять выключенным до 21:00, говорится на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс».

По данным ведомства, на дорожных объектах пройдут плановые работы на электросетях. Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на знаки и следовать указателям при движении по дорогам.