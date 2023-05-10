Зампредседателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик: Выставка «Жены Героев. Мамы героев. Дети Героев» трогает до слез

Фото: Тюменская областная Дума

Фотографии жительниц Тюменской области в кителях родных мужчин, участвующих в спецоперации на Украине, открылась накануне, 9 мая, в Тюменской областной Думе. Выставка получила название «Жены Героев. Мамы героев. Дети Героев», где каждую фотографию предваряют теплые и душевные строки из писем на фронт. В проекте приняли 368 человек со всех уголков Тюменской области.

Проект запустили в 2022 году в Самарской области, и, спустя год, такие выставки стали проходить во всех уголках нашей необъятной Родины. Как отметила заместитель председателя Тюменской областной думы, глава регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик, фотографии родных женщин бойцов и строчки из их писем на фронт трогают до слез.

- Это удивительные, красивые женщины, их лица одухотворены любовью, верой, силой духа. А их письма невозможно читать без слез. Эти женщины ждут, верят и вселяют веру в нас, - разоткровенничалась депутат облдумы.

По словам специального представителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николая Савченко, бойцам важно, что их жены участвуют в подобном патриотическом проекте.

- Я прямо сейчас сделал несколько снимков с выставки и отправил ребятам в подразделения. Они искренне вас благодарят за этот проект. Каждая фотография уникальна – это история мужчины и женщины, которая ждет его и обязательно дождется, - признался Николай Савченко.

Выставка «Жены Героев. Мамы героев. Дети Героев» работает в тюменском драмтеатре, а позже отправится во Дворец искусств «Пионер». В ближайшее время с выставкой ознакомятся жители Тобольска, Заводоуковска и других муниципалитетов Тюменской области.