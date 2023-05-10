В Тюменской области наблюдается острый дефицит пожарных на зарплату от 33 тысяч рублей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области не хватает сотрудников пожарных служб. Порядка 1235 вакансий в сфере МЧС открыто на официальном портале по поиску работы. Кроме того, дефицит специалистов наблюдается на предприятиях по охране и защите лесов.

Потенциальным сотрудникам работодатель предлагает заработную плату от 33 тысяч рублей в МЧС России по Тюменской области. Из требований для специалистов можно выделить наличие среднего образования и умение ответственно подходить к своим обязанностям.

Напомним, в тушении пожаров в Тюменской области задействовано порядка 2 тысяч человек. На помощь спасателям приехали пожарные-десантники из соседних регионов.