Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 12:12

Энергетики предоставили 500 кВт мощности тюменскому бетонному заводу

Источник:kp.ru
Фото: Ксения Руденко.

Фото: Ксения Руденко.

Энергетики подключили к электрическим сетям новый бетонный завод в Тюменской области. Промышленному предприятию, которое производит строительную смесь для домов, тоннелей, дамб и автодорог, предоставлено 500 кВт мощности. Электроснабжение завода осуществляется от питающего центра 110 кВ «Чермет».

Для подключения предприятия «Россети Тюмень» построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ и установили реклоузер с функцией интеллектуального учета электроэнергии. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и производственные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения, развитию промышленности и бизнеса в Тюменской области.