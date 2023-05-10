Энергетики предоставили 500 кВт мощности тюменскому бетонному заводу

Фото: Ксения Руденко.

Энергетики подключили к электрическим сетям новый бетонный завод в Тюменской области. Промышленному предприятию, которое производит строительную смесь для домов, тоннелей, дамб и автодорог, предоставлено 500 кВт мощности. Электроснабжение завода осуществляется от питающего центра 110 кВ «Чермет».

Для подключения предприятия «Россети Тюмень» построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ и установили реклоузер с функцией интеллектуального учета электроэнергии. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и производственные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения, развитию промышленности и бизнеса в Тюменской области.