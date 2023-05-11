Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 11 мая 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

С 7 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Жителям запрещено посещать леса и жечь сухую траву. Огонь не утихает в регионе на протяжении пяти дней. Так, за прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрированы 12 ландшафтных возгораний. Самые крупные происходят в Тюменском районе и на границе со Свердловской областью.

Всего днем было ликвидировано четыре лесных пожара на площади порядка 3 тысяч гектаров, шесть – локализованы. В тушении возгораний задействованы 1 278 человек, используется 214 единиц техники. Силы к ликвидации пожаров прилагают и военнослужащие из ТВВИКУ, а также сотрудники МЧС России.

На помощь спасателям приехали пожарные из соседних регионов – 25 пожарных-десантников из Архангельской и Самарской областей, а также из Республики Татарстан.

Жителей областного центра беспокоят смог и гарь, которые витают в воздухе над городом. Специалисты Роспотребнадзора 9 мая выявили превышение мелкодисперсной пыли и азота диоксида в тюменском воздухе. Людям из чувствительных групп рекомендовано надевать защитную маску на улице. Родители даже обратились к властям через социальные сети, чтобы те отправили школьников на дистанционку из-за гари и смога.

По данным МЧС России Тюменской области, угрозы населенным пунктам и СНТ в регионе пожары в настоящее время не представляют.

Из-за всеобщей истерии люди стали видеть поджигателей в каждом. Накануне группа добровольцев задержала пешего путешественника, которого привязали к дереву. На место выехали сотрудники полиции. Они проверили документы у мужчины, выяснили, что он не виновен в поджогах. Путешественник ушел по своим делам. Примечательно, что за несколько дней сотрудники МЧС оштрафовали 25 человек за нарушения режима чрезвычайной ситуации.

Добавим, в Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожарной опасности и штормового ветра. Жителей просят проявлять осторожность в эти дни.