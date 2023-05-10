Мусор после лесных пожаров вывезут бесплатно в Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Мусор после пожаров вывезут бесплатно в Тюменской области. Специалисты окажут помощь в демонтаже и вывозе мусора жителям региона, чьи дома и строения пострадали из-за ландшафтных возгораний, сообщили в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

– После того, как профильные службы закончат работу и оформят все акты, гражданам (физическим лицам) нужно обратиться в орган местного самоуправления района, – уточнили в правительстве.

Напомним, в Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.