Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 10:53

В Тюмени расширили маршрут автобуса №77 на одну остановку

Новый остановочный комплекс – «улица Пермякова» в сторону Широтной – попал в схему движения автобуса
Серафима Краснова
Новый остановочный комплекс – «улица Пермякова» в сторону Широтной – попал в схему движения автобуса.

Новый остановочный комплекс – «улица Пермякова» в сторону Широтной – попал в схему движения автобуса.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 13 мая изменится схема маршрута автобуса №77. Дополнительные остановки были включены в маршрут общественного транспорта, рассказали в пресс-службе администрации города.

Новый остановочный комплекс – «улица Пермякова» в сторону Широтной – попал в схему движения автобуса №77.

Напомним, тюменские родители просят властей перевести школьников на дистанционное обучение из-за пожаров.