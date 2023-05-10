В Тюмени расширили маршрут автобуса №77 на одну остановку

Новый остановочный комплекс – «улица Пермякова» в сторону Широтной – попал в схему движения автобуса.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени с 13 мая изменится схема маршрута автобуса №77. Дополнительные остановки были включены в маршрут общественного транспорта, рассказали в пресс-службе администрации города.
Новый остановочный комплекс – «улица Пермякова» в сторону Широтной – попал в схему движения автобуса №77.
Напомним, тюменские родители просят властей перевести школьников на дистанционное обучение из-за пожаров.