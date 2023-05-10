RECORDный велоквест 2023! Врываемся в сезон!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Радио RECORD продолжает праздновать 5 лет вещания в Тюмени!

По традиции открываем сезон летнего велодвижа в лучшем городе Земли! В первую субботу мая на тюменские улицы ворвался ежегодный RECORDный велоквест.

Около 100 участников были готовы биться за главный приз – загородный weekend. В этом году был придуман невероятно крутой маршрут – более 30 чекпойнтов можно было посетить и набрать максимальное количество баллов.

Начался квест с жаркой разминки от нашего спортивного эксперта Анны Алдошиной (тренер сети фитнес-клубов Athletic GYM). Перед самым стартом Анна разыграла среди участников квеста абонемент на полгода занятий.

RECORDный велоквест объединяет любителей погонять на велике, готовых на настоящее приключение. Прямо на старте, на площади Цветного бульвара, участники стали решать первую загадку от ЖК ДОК. Вспоминали правила дорожного движения на точке автошколы «Главная дорога». Внимательно исследовали меню и искали подсказки в кафе «Pizza Express». Пытались собрать максимальное количество баллов в фитнес-клубе Athletic GYM. Прошли многие чекпойнты и проехали за пару часов более 16 км.

Победителями парного зачета стала команда Дарксайд – Юрий Куликов и Родион Пирогов, а одиночного Иван Лиханов-Went.

Участники собирали бонусы и в прямом эфире Радио Рекорд Тюмень 88.8 FM!

Радио Record выражает благодарность всем участникам и партнерам, желает отличного велосипедного сезона и ждет в следующем году на уже 5 RECORDный велоквест!

Полный фотоотчет смотрите на сайте https://radiovtyumeni.ru/

Партнеры проекта

Генеральный спонсор – ЖК DOK. Квартиры с видами на реку по стартовым ценам до конца мая (ООО «Специализированный застройщик ДОК»).

AGYM | Сеть фитнес-клубов Атлетик Джим | Тюмень – федеральная сеть (ООО «МДК-Фитнес»).

Pizza Express | Доставка еды, г. Тюмень – сеть заведений итальянской и японской кухни (ООО «Винный Град»).

Стоматология «Ультра-Дент» | г. Тюмень – стоматологическая клиника (ООО «Ультра Дент»).

Автошкола «Главная дорога» | г. Тюмень. Сделай шаг навстречу своей мечте! И свободному передвижению по городу. Выбирай «Главную» (ООО «Главная дорога»).

12+