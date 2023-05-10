Отдых с детьми – разве это возможно? Да, если речь о форуме «Семья»!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

14 мая тюменцев приглашают на открытое городское мероприятие – областной форум «Семья», в рамках которого, помимо образовательных секций для родителей, будут работать игровые и развлекательные площадки, а также пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Всё об интерактивных зонах и шоу-программе форума «Семья» – в нашем обзоре.

Быть родителем – значит, планировать выходные так, чтобы все члены семьи от мала до велика были заняты, причем, по возможности, чем-то полезным. В ближайшее воскресенье у желающих провести активный и насыщенный день со своей семьей будет прекрасная возможность сделать это в рамках пятого областного форума «Семья», который распахнет свои двери для гостей всех возрастов 14 мая в 10.00 на территории тюменского технопарка.

– С радостью сообщаем, что в этом году мы возвращаемся к своему любимому, очному формату проведения нашего масштабного семейного мероприятия, которое пройдет без каких-либо ограничений! Участвовать в работе многочисленных площадок форума, как это следует даже из его названия, можно снова всей семьей! В 10 часов мы откроем долгожданную живую встречу ярким шоу и дадим старт работе форума. Я рекомендую приходить в тюменский технопарк не только мамам, папам, детям всех возрастов, но и представителям старших поколений – бабушкам и дедушкам. То количество обучающих и досуговых площадок, разнообразных занятий по интересам и тематических мастер-классов, которые мы приготовили для гостей в этом году, совершенно точно не дадут заскучать у нас в гостях никому, мы в этом уверены! Кроме того, посещение нашего форума всей семьей даст возможность внимательно и не спеша ознакомиться со всеми пунктами насыщенной пятичасовой программы, а затем обменяться друг с другом впечатлениями и полезной информацией, – рассказывает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

Одна из самых популярных площадок форума «Семья», которая неизменно пользуется большой популярностью среди участников, – это мастер-классы. В этом году организаторы снова подготовили разнообразные занятия не только для детей всех возрастов, но и для подростков, родителей, бабушек и дедушек, которые любят рукодельничать и хотят развивать свои творческие способности.

Мастер-классы стартуют в 10.30 в зале «Атриум» тюменского технопарка на 7 площадках. Зоны разделены по возрастам: для малышей до 4 лет, для детей от 4 до 8 лет, для детей старше 8 лет и для взрослых. В течение всего времени работы форума пройдет более 20 мастер-классов, расписание их работы – на странице форума «Семья».

– Мастер-классы – это деятельность, которая дает возможность открыть для себя и в себе что-то новое и помогает найти интересное увлечение. Во время знакомства с работой творческих и обучающих детских студий, которые проводят на форуме «Семья» свои мастер-классы, родители смогут понаблюдать, какие из представленных занятий понравятся ребенку больше всего. И это может стать первым шагом к новому хобби, увлечению и развитию детских способностей, – отмечает Елена Кашкарова.

Кроме того, для детей и взрослых на форуме «Семья» также будут открыты интерактивные зоны по интересам: робототехника и шахматы, спидкубинг и настольные игры, мобильная телестудия и арена виртуальной реальности. Не осталась в стороне и культура: актеры Тюменского театра кукол представят мастер-класс, на котором участники форума смогут узнать о том, как персонажи оживают, а сотрудники центра семейного чтения им. А.С. Пушкина познакомят с библиоигрушками, тактильными книгами, дидактическими развивающими пособиями и литературой, помогающей приобщить ребенка к чтению в семье.

– Позаботились мы, конечно же, и о тех, кто придет к нам в гости с самыми маленькими детьми. У нас обязательно будет работать комната матери и ребенка для переодевания и кормления малышей. Поэтому если у вас не получается собраться на форум всей семьей, мама может прийти с ребенком одна. У нас будут работать бебиситтеры, с которыми мамы смогут оставить своих деток от полутора лет, а сами в это время посетить все интересующие площадки форума: образовательные секции, консультации специалистов, при этом быть спокойными за то, что их малыш в надежных руках и под внимательным профессиональным присмотром. Для детей от трех лет у нас приготовлена игровая развлекательная зона. Предусмотрены и приятные сюрпризы, подарки для маленьких участников форума. Детям мы традиционно выдаем карточку активности, где они проставляют штампики на разных интерактивных площадках, а затем в «Лавке призов» могут выбрать понравившийся подарок, исходя из своих пожеланий и того, насколько активно участвовали в жизни форума, – рассказывает Елена Кашкарова.

Помимо мастер-классов, интерактивных и игровых площадок для детей и взрослых, организаторы форума «Семья» подготовили яркую шоу-программу.

10.00. Шоу открытия с приглашенными гостями.

11.30. Шоу мыльных пузырей от четырежды рекордсменов «Книги рекордов России».

13.00. Иллюзионные шутки: шоу братьев Непочатых – лауреатов международных фестивалей, артистов эстрады и цирка.

14.30. Барабанное шоу HIT BEAT – победителей тюменской премии StockClub.

На форуме будет организована стилизованная тематическая фотозона, где все желающие смогут сделать фотографии на память. Кроме того, на протяжении всей работы мероприятия репортажную съемку будут вести профессиональные фотографы, а фотоотчет организаторы выложат позднее в свободном доступе.

Форум «Семья» пройдет 14 мая с 10.00 до 15.00 в тюменском технопарке (ул. Республики, 142).

Напомним, что вход на мероприятие свободный, а участие в форуме, как и все лекции, консультации специалистов в рамках образовательных секций, мастер-классы – бесплатны.

Организаторы рекомендуют пройти предварительную регистрацию, чтобы не задерживаться у стойки регистрации, а сразу же отправиться на экскурсию по площадкам форума.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Расписание работы зоны мастер-классов.

Ознакомиться с программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья-2023» здесь.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21-й канал кабельного телевидения).