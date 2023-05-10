За праздники с 5 по 8 мая сотрудники МЧС оштрафовали 25 тюменцев, нарушивших запрет о посещении лесов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени почти неделю продолжается борьба с лесными и ландшафтными пожарами. Очаги горения зарегистрированы во всех муниципалитетах. С 7 мая 2023 года в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Запрет на посещение лесов подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным пресс-службы МЧС России Тюменской области, с 5 по 8 мая на нарушителей ограничений было составлено 25 протоколов в области пожарной безопасности. Патрули круглосуточно дежурят в лесах региона.

– С 5 по 8 мая составлено 25 протоколов об административных правонарушениях в области пожарной безопасности, всего с начала пожароопасного сезона – 157 протоколов. Установлено 38 виновников ландшафтных пожаров, 1 виновник лесного пожара, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, добровольцы в Тюменской области задержали пешего путешественника, которого приняли за виновника лесных пожаров.