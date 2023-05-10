В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

Так, на юге региона с пятницы местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а именно пятый класс горимости по шкале Нестерова. Напомним, в Тюменской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. В частности, жителям запрещено разводить костры и посещать леса.

Напомним, в Тюменской области завершились поиски мужчины, который пропал во время пожара в селе Салаирка.