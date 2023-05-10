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НовостиПроисшествия10 мая 2023 8:54

В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности

На юге региона с пятницы местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Источник:kp.ru

В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

Так, на юге региона с пятницы местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а именно пятый класс горимости по шкале Нестерова. Напомним, в Тюменской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. В частности, жителям запрещено разводить костры и посещать леса.

Напомним, в Тюменской области завершились поиски мужчины, который пропал во время пожара в селе Салаирка.