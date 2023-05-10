Сегодня в Тюмени начался ремонт путепровода на обходе между Интернациональной и Авторемонтной

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюмени начинается ремонт путепровода на обходе города. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Магистраль находится между примыканиями улиц Интернациональной и Авторемонтной.

Капитальный ремонт дороги проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Пройдет он в шесть этапов до 26 мая 2023 года. В частности, специалисты произведут демонтаж верхних слоев асфальтобетона с проезжей части и на тротуаре, заменят водоотводные трубки и восстановят верхний слой асфальта.

Добавим, объезд зоны ремонта станет осуществляться по двум полосам, площадь которых достигает более 8 метров.