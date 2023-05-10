В Тюменской области завершились поиски мужчины, который пропал во время пожара в селе Салаирка

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области нашли мужчину, который пропал в селе Салаирка 4 мая 2023 года. Установить местонахождение человека удалось сегодня, 10 мая, сообщили волонтеры в группе «Белая Сова Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, мужчина по имени Василий Х. пропал сразу после того, как в селе разгорелся страшный пожар, который уничтожил несколько строений и жилые дома. По данным редакции «КП»–Тюмень», мужчина попал в медицинское учреждение, где его и нашли.

Информацию об окончании поисков подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.