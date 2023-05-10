Смог в Тюмени вызван природными пожарами на территории Свердловской области Фото: Вера Зенина

Основная причина смога в Тюмени - природные пожары, бушующие на территории Свердловской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, дым от пожаров, действующих в регионе, ветер сносит в сторону от города.

- Например, один из пожаров действует в Нижне-Тавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, а учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит, - подчеркнул руководитель.

Кроме того, оказывают влияние на состояние атмосферного воздуха в областной столице и четыре лесных пожара, действующие в Тюменском районе. На данный момент ситуацию удалось стабилизировать.