В Тюмени задымилось здание на улице 50 лет Октября из-за короткого замыкания в электрощите

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени задымилось здание на улице 50 лет Октября, 74, корпус 3. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Черный густой дым выходил из двери медицинского учреждения. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МЧС.

– В 8.33 на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании на улице 50 лет Октября, 74, корпус 3. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось задымление щитка. Пожар на площади 5 квадратных метров был устранен. Погибших и пострадавших в возгорании нет. К тушению привлекались 14 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, – сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области по запросу редакции «Комсомольская правда» – Тюмень».

Напомним, в Тюменской области на 10 мая действуют 13 лесных пожаров в четырех районах, семь из них локализованы. Сегодня высокая степень пожарной опасности установлена в четырех авиазонах Тюменской области: в Ишимском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах.