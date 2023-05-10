Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров

Фото: Банк Уралсиб.

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в апреле 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии, как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), максимальная сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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