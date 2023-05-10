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НовостиПроисшествия10 мая 2023 5:43

В Тюменской области на 10 мая действуют 13 лесных пожаров в четырех районах, семь из них локализованы

Ликвидировано шесть возгораний на общей площади порядка 3 078 гектаров
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области по-прежнему горят леса. Согласно данным департамента лесного комплекса на 8 утра в среду, 10 мая, в регионе действует 13 лесных возгораний, в том числе семь локализованных.

За прошедшие сутки зафиксировано два новых ландшафтных пожара, ликвидировано шесть возгораний на общей площади порядка 3 078 гектаров.

Добавим, сегодня высокая степень пожарной опасности установлена в четырех авиазонах Тюменской области: в Ишимском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах.

О ситуации с пожарами в регионе на 10 мая редакция рассказывала в отдельном материале.