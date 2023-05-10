Группу беженцев из Херсонской области в составе 39 человек встретили сотрудники МЧС на вокзале в Тюмени

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Группу беженцев из Херсонской области встретили сотрудники МЧС и представители правительства на железнодорожном вокзале Тюмени. 39 вынужденных переселенцев, в том числе 8 детей, прибыли в областную столицу сегодня ночью.

Людей направили в пункт временного размещения в Тюмени, где им окажут психологическую и юридическую помощь. Здесь переселенцы смогут получить и консультацию врачей.

Напомним, в Тюменской области волонтеры при тушении лесов от пожара нашли муляж гранаты.