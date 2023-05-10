В тюменском воздухе Роспотребнадзор выявил превышение мелкодисперсной пыли и азота диоксида

Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 19,1 раза среднегодового значения ВОЗ. Фото: Архив "КП"

Природные пожары нанесли атмосферному воздуху в Тюменской области серьезный удар. Специалисты Роспотребнадзора 9 мая 2023 года в ходе лабораторного анализа содержания вредных веществ, выявили в пробах атмосферного воздуха у села Успенка превышение азота диоксида – 1,6 ПДК.

– По результатам лабораторных исследований в пробах атмосферного воздуха, отобранных 9 мая 2023 года в пос. Богандинский Тюменского района, г. Тюмень, СНТ «Якорь», д. Слободчики, д. Северная, д. Ново-Петрово Аромашевского района, превышений ПДК вредных веществ не установлено. В пробах атмосферного воздуха, отобранных в с. Успенка, установлено превышение по мелкодисперсным частицам РМ 2,5 – 1,97 ПДК, азота диоксида – 1,6 ПДК, – говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Сотрудники надзорного органа проверили воздух в регионе на загрязняющие вещества: от сероводорода до аммиака и бензапирена.

Согласно данным сервиса IQAir на 10 мая, сейчас концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 19,1 раза среднегодового значения ВОЗ.

О ситуации с пожарами в Тюменской области редакция рассказывала в отдельном материале.