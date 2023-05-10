Выгодный форум для предпринимателей состоится в Тюмени

Решение всех проблем: почему бизнес боится работать с налогами. Фото: Татьяна Коркина

Налоги, отчетности и взаимодействие с налоговой инспекцией – неотъемлемая часть работы предпринимателя. Чтобы успешно вести бизнес, развиваться без рисков и не попадать на штрафы, важно понимать, как работает система изнутри, и обладать базовыми знаниями. Так реально увидеть слабые места своего дела и вовремя решить проблему.

Когда предприниматель или руководитель слышит формулировку «НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ», первая мысль – это только для бухгалтеров.

На самом деле НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ – это не про бухгалтерские проводки, не про нюансы налогового законодательства, а ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА в целом, за которую отвечаете лично.

Кто участники форума:

– представители микро, малого и среднего предпринимательства, финансовые директора;

– бухгалтеры в найме и частной практике, налоговые консультанты и юристы.

Что полезного будет на форуме:

– проведете диагностику своего бизнеса – насколько он интересен налоговой инспекции и стоит ли ждать проверку;

– сможете уточнить, насколько ваш бухгалтер владеет актуальной информацией;

– получите рабочие инструменты, которые помогут снизить риски и угрозы для вашего бизнеса;

– определите основные точки контроля для принятия точных стратегических решений;

– узнаете, как работает система «Светофор», и как избежать блокировки счета, а также многое другое.

А ваш бухгалтер сможет обновить знания и усилить компетенции, проанализировать свои действия в текущих налоговых реалиях и убедиться, что все делает верно.

В программе:

– выступления топ-экспертов РФ, профессионалов с многолетним опытом;

– закрытая информация, которой нет в открытом доступе;

– нетворкинг, общение в кулуарах;

– практическая отработка сложных ситуаций.

Среди спикеров:

– Дмитрий Ряховский, доктор экономических наук, первый проректор Института экономики и антикризисного управления, руководитель департамента налогов и налогового администрирования;

– Татьяна Иоффе, директор Палаты налоговых консультантов.

Приходите на форум 16 мая, выходите на новый уровень без стресса и ограничений. Держите будущее компании под контролем.

Купить билет: https://clck.ru/34L6wu.