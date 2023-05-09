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НовостиОбщество9 мая 2023 15:20

В Тюменской области волонтеры при тушении лесов от пожара нашли муляж гранаты

Муляж был найден волонтерами, которые борются со стихией в лесах Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области недалеко от Ирбитского тракта жители нашли подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Выяснилось, что находка не представляет опасности для окружающих. Оказалось, это муляж гранаты.

— Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в лесополосе на Ирбитском тракте найден подозрительный предмет. Как сообщила только что пресс-служба территориального управления Росгвардии, специалисты группы разминирования обследовали находку, — рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Добавим, муляж был найден волонтерами, которые борются со стихией в лесах Тюменской области.