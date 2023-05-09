В Тюмени на перекрестке у Технопарка остановили движение из-за «Минуты молчания»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюмени на улицах Мельникайте и Республики прошла всероссийская акция «Минута молчания». Перекрестки в центре города замерли 9 мая. Люди перестали плакать, а автомобили остановились. Акция проходит уже девятый раз в городе. Мероприятие организовали «Молодая гвардия Единой России». Ее председатель Владимир Сбитнев сегодня рассказал, что означает лично для него минута молчания:

— Это большая честь — видеть столько людей. Многие из них пришли специально ради минуты молчания. Вы же видели, что ещё четверть часа здесь, на перекрёстке, было значительно меньше народа. Лично для меня это не просто дань памяти погибшим бойцам в Великую Отечественную войну. Это дань памяти всем павшим в борьбе с мировым фашизмом, — уточнил Владимир Сбитнев.

Председатель гвардии отметил, что запись «Минуты молчания» попробуют отправить участникам СВО, чтобы показать, как тюменцы ценят их подвиг.