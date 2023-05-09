В Ялуторовске желающих угостили солдатской кашей с тушенкой на полевых кухнях

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В Тюменской области сегодня, 9 мая, состоялись народные гуляния «Это наша Победа!». Городской открытый гастрономический фестиваль под название «Солдатская каша» посетили сотни жителей Ялуторовска, где можно было угоститься солдатской кашей из гречки с тушенкой с утра.

На одной из площадок – в центре Ялуторовска– жители города даже выстраиваются в очередь, чтобы попробовать «полевое» угощение и выпить горячего чаю. На раздаче работают местные волонтеры, которые рассказали, что к полудню на этой площадке накормили уже около 100 человек.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– В рамках празднования Дня Победы, в Городском саду впервые прошел гастрономический фестиваль «Солдатская каша». Было установлено три военно-полевых кухни, где всех желающих угощали гречневой и перловой кашей с тушенкой, – рассказали организаторы мероприятия редакции «КП-Тюмень».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

С начала работы кухни волонтеров обеспечили кашей примерно на 250-300 порций. Но в течение дня запас пополнялся. Каши хватило всем. Хотя желающих много, подходят и дети, и взрослые. При этом в очереди постоянно увеличиваются, не успели подойти пять человек, как за ними выстроились еще семь.

В Ялуторовске были заготовлены тонны гречки и несколько тонн тушенки для работы полевых кухонь. Традиция раздавать жителям солдатскую кашу в регионе давно соблюдается в рамках Дня Победы. Вечером ялуторовчан ждал праздничный концерт, посвященный Дню Победы с участием творческих коллективов МАУК «Арт-Вояж».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– Это наша память и гордость, история нашей страны и каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки, – поделились с редакцией вкратце организаторы мероприятия.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В конце перед зрителями деятели искусства исполнили душевную песню времен Великой Отечественной войны, на фоне транслировались кадры парада и вырезки из хроники 40-х годов.