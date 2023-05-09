У ДК «Строитель» в Тюмени выступила фронтовая бригада «Весна Победы»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На площадке Дворца национальных культур «Строитель» прошел концерт, посвященный празднику 9 мая. На сцене дома культуры выступили народные ансамбли: от финно-угорских народов «ХЭС» до ансамблей казахской культуры.

Открыл концерт музыкально-хореографический театр «Калейдоскоп» гимназии Тюмени №12. Школьники исполнили майский вальс. Песни тронули зрителей до глубины души, пишет «Тюменская область сегодня».

— Невозможно было слушать без слез. Трогательные диалоги, сложный выбор, который приходилось делать юным школьницам во время войны... Такие недетские решения, — рассказала тюменка Светлана Морозова после выступления.

На мероприятии присутствовал депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков. Он поздравил всех жителей с Днем Победы.