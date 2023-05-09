В фойе Тюменского Большого драмтеатра 9 мая открылась фотовыставка «Жены Героев»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в фойе Тюменского Большого драмтеатра представили фотографии прекрасных тюменок, которые на своих плечах держат китель дорогого мужчины – мужа или сына. В областной столице заработала фотовыставка «Жены. Матери. Дети героев». Трогательные записки от маленьких девочек и взрослых женщин берут за душу своей проникновенностью.

– Как сильна русская женщина, как одухотворена она любовью. Каждая фотография с удивительной добротой открывает нам новые страницы наших землячек: тех женщин, которые ждут, верят, вселяют веру в нас. Хочу поздравить всех с открытием интересного и очень сильного по своей энергии проекта, – уточнила заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик.

Героинями большого патриотического проекта стали десятки жен и матерей военнослужащих, которые принимают активное участие в СВО. Выставка появилась благодаря тюменскому региональному штабу комитета воинов семей Отечества и Союза офицерских жен УФО.

Организаторы работали над фотовыставкой больше пяти месяцев, охватив сотни жительниц Тюменской области. Девушки делятся воспоминаниями о своих доблестных мужчинах.

Отметим, в фотопроекте по Тюменской области приняли участие порядка 368 человек. Здесь можно увидеть героинь из Заводоуковска, Тобольска и других городов региона.