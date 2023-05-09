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НовостиЗвезды9 мая 2023 13:49

В тюменском ДК «Нефтяник» 9 мая прошел показ спектакля «Осколки от войны»

Сегодня состоялась премьера выступления
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В тюменском ДК «Нефтяник» прошел показ спектакля «Осколки от войны» по мотивам одноименной книги заслуженного артиста России Виктора Орлова. В основу выступления легли уникальные письма военных лет. Спектакль является совместным проектом Тюменского концертно-театрального объединения и Кафедры актерского искусства Тюменского института культуры, пишет «Мегатюмень».

Сегодня состоялась премьера выступления. Спектакль «Осколки от войны» - это история об ужасах войны и ее тяготах. Благодаря актерской игре зрители смогли погрузиться во времена Великой Отечественной войны.

Напомним, гости спектакль аплодировали после каждой душераздирающей сцены. В конце зрители поблагодарили актеров за важную постановку.