После праздников 10 мая 2023 года тюменцев ждет потепление до +20 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмень и область уже в ближайшие дни вернется весьма теплая погода. Такой прогноз сделали синоптики на 10 мая 2023 года. В регионе значительно потеплеет во второй половине дня в среду. В этот день в Тюмени к 14 часам ожидается +19 градусов, а на севере региона – до +14 градусов.

В последующие дни на улице почти ежедневно будет становиться только жарче. Так, 11 мая в Тюмени днем ожидается +20 градусов.

Осадков в ближайшие дни в Тюменской области не прогнозируется. Порывы ветра 10 мая усилятся до 10 метров в секунду.

В народном календаре 10 мая – Семен ранопашец, Семен-день. Православная церковь сегодня вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. 10 мая нельзя чинить обувь и одежду. Считается, что это принесет неудачи, особенно тем, кто собирается в путешествие или просто в дорогу.