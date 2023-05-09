В Тюмени общественники и власти обсуждают проект закона об исполнении областного бюджета Фото: Татьяна Коркина

Уже завтра, 10 мая, в Тюменской областной Думе завершатся общественные обсуждения по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2022 год. Законопроект можно увидеть на официальном интернет-портале облдумы.

В большинстве своем депутатам поступают вопросы социальной направленности. В частности, о числе жителей региона, которые воспользовались правом на социальную поддержку при внутридомовой газификации в 2022 году и сумме этой поддержке. Интересует людей вопросы подключения дач и садоводческих товариществ к центральному водопроводу, повышения инвестиционной привлекательности региона и продвижения продукции тюменских товаропроизводителей за его пределы.

Напомним, что социальная сфера – это важнейшее направление в расходах областного бюджета. Органы государственной власти региона делают все необходимое, чтобы предоставить жителям качественное оказания медицинской помощи, услуг в сфере туризмы, культуры, образовательных услуг, молодежной политики и спорта.

Особенно актуален в современных условиях рост финансовой грамотности населения, без которого невозможно успешное развитие. Поэтому тюменцев активно вовлекают в процесс управления общественными финансами.