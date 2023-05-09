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НовостиОбщество9 мая 2023 12:38

В Тюмени 9 мая прошел парад катамаранов на Туре, приуроченный ко Дню Победы

Жители с портретами дедов и прадедов-ветеранов отправились на парад боевой техники
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Традиционный парад и акция «Бессмертный полк» в 2023 году не состоялись. Однако локальные праздничные мероприятия прошли на всех центральных улицах города.

Сначала жители с портретами дедов и прадедов-ветеранов отправились на парад боевой техники, который охватил всю Тюмень. Позже жители выстроились у берега Туры, чтобы полюбоваться на парад катамаранов «Под парусами Победы», пишет «АиФ-Тюмень».

Во время торжественного мероприятия часть тюменцев остались посмотреть на парад катамаранов. Судна вместе с МЧС проплыли мимо берега Туры, поздравили всех зрителей и отправились в конечную точку.

В мероприятии приняли участие больше 12 парусников-гигантов.

Напомним, парад катамаранов был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию ТООО «Всероссийское общество инвалидов».