В Вагайский район прибыли дополнительные силы из Астрахани для борьбы с лесными пожарами

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Вагайский район Тюменской области прибыли дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами. Почти 25 десантников из Астрахани и 20 спасателей аэромобильной группировки из Оренбурга, а также четыре единицы техники приступят к работе уже сегодня.

— Распределили силы с новыми вводными данными - астраханских десантников направили в Зареченское поселение в район озера Дикое, оренбургских огнеборцев с техникой - на пожар в районе п. Комсомольский, освободившихся пожарных из с. Ушаково перебрасываем в с. Дубровное, — сообщил глава Вагайского муниципального района Сергей Сидоренко.

Напомним, в регионе введен режим чрезвычайной ситуация из-за ландшафтных пожаров. Жителям запрещено посещать лес и сжигать сухую растительность.

В Тюменской области у деревни Речкина дикие животные спасаются от огня вплавь. Видеозапись опубликовали очевидцы в социальных сетях.