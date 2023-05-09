Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов поздравил тюменцев с Днем Победы

Фото: Тюменская областная Дума

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов поздравил жителей региона с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении к землякам депутат подчеркнул, что героический подвиг нашего народа Россия не забудет никогда, поэтому праздник так дорог всем поколениям россиян.

От имени депутатов Тюменской областной думы поздравляю вас с семьдесят восьмой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

- Выдержав страшные испытания, проявляя самоотверженность, стойкость и несгибаемую силу духа, советские воины и труженики тыла спасли нашу страну и весь мир от фашизма. Память об этом живет и будет жить в наших сердцах, - отметил Фуат Сайфитдинов.

Спикер напомнил, что, пережив ужас кровопролитной войны, мужественные и отважные люди в короткие сроки поднимали страну из руин, восстанавливали экономику и социальную инфраструктуру, первыми покорили космос, освоили природные богатства Западной Сибири. В своем обращении к ветеранам Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что их жизнь – пример беззаветной любви и преданности Родине.

- Через военное лихолетье, трудности послевоенного времени, испытания голодом и холодом, вы сумели пронести веру в Отечество! Спасибо вам за мудрость, стойкость и жизнелюбие! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, тепла и заботы близких! – поблагодарил ветеранов Фуат Сайфитдинов.