«Росомаха» и БТР-82А: как в Тюмени проходит военный парад на День Победы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

По улицам Тюмени во вторник, 9 мая, прошел военный парад специальной техники. Десятки боевых машин проследовали через весь город, заезжая во все районы Тюмени. Жители смогли полюбоваться военной техникой. Мероприятие стартовало в 10 часов утра. Первой остановкой стала улица Ямская.

Дальше военная техника двинулась в центр Тюмени, преодолев 38 километров, заезжая в Заречную часть города. Возглавили парадную колонну машины высокой проходимости «Росомаха». Дальше следовали БТР-82А. Эти машины предназначены для транспортировки мотострелковых подразделений. За ним двигался Тайфун-К, а позже транспорт для устройства и обеспечения мостовых переходов.

Техника, которая приняла участие в тюменском параде, успешно выполняла свои функции в зоне спецоперации. Перед мероприятием боевые машины проверили и украсили. Кроме того, в составе экипажей бойцы с заслугами. Сотни тюменцев встречали военную технику на улицах города, пишет «Тюменская область сегодня».

– Проход этой военной техники продемонстрировал военную мощь нашей армии, показал новейшие образцы, которые поступают в вооруженные силы. Гордость берет, и мы понимаем, что отечественные инженерные войска на сегодняшний день являются лучшими в мире и по оснащенности, и по боевой готовности, – сообщил тюменец Егор Н. журналистам.

Труженики тыла и молодые люди также поделились впечатлениями о параде.

Отметим, инженерная машина разграждения ТВВИКУ в этот раз не участвовала в мероприятии. Ее задействовали в тушении пожаров под Тюменью.