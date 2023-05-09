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НовостиОбщество9 мая 2023 7:18

В тюменских дворах жители вместе с ветеранами поют песни «День Победы»

Зрители увидят Ирину Вайланд и фольклорный ансамбль «Росстань»
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Во дворе многоквартирного дома по улице Севастопольской, 23 прошел праздничный концерт, который посвящен 78-й годовщине Дню Победы. Кроме того, мероприятия запланированы сегодня в десяти тюменских дворах для ветеранов Великой Отечественной войны и просто жителей города.

Зрители увидят Ирину Вайланд и фольклорный ансамбль «Росстань» в центре культуры и творчества «Тюмень». Горожанам исполнят песни военных лет. По словам организатора мероприятия Татьяны Кострыгиной, такие концерты чаще всего ветераны смотрят с балконов или возле подъездов. Иногда подпевают, пишет «Вслух.ру».

Отметим, в многоэтажке на Севастопольской живет участница трудового фронта Нина Каткова, которой 95 лет. У нее всегда наворачиваются слезы, когда она слышит песни этого нелегкого времени.